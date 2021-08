بسام محمد - رئيس مجلس الإفتاء الشرعي يبارك لحكام الإمارات بالعام الهجري الجديد - دوت الخليج

متابعة- رنا يوسف رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيّه. أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأولياء العهود الكرام. وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد. وهنأ المجلس شعب دولة الامارات بهذه المناسبة السعيدة والشعوب العربية والإسلامية. سائلاً الله أن يجعله عام خير وبركة ومزيد من الاستقرار والازدهار للعالم أجمع.













