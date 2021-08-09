النيابة العامة توضح عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس و بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.