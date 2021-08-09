وزارة العدل تطلق “المرافعة الرقمية الافتراضية” على مدار الساعة

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أطلقت وزارة العدل مبادرة المرافعة الرقمية الافتراضية، التي تتيح لأطراف الدعوى، إبداء اقوالهم وطلباتهم أمام المحاكم بطريقة رقمية. في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء. برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. في رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتعزيز جهودها لتصبح أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.

وتمثّل المبادرة التي يمكن الوصول إليها عبر نظام العدالة الذكية في نسخته المحدثة خطوة جديدة. بما يضمن تعزيز تفعيل السياسات الداعمة للتحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية. وضمن الخدمات والمبادرات الخاصة بمنظومة القضاء الرقمي. التي تحقق سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية.

وتهدف “المرافعة الرقمية الافتراضية” إلى تمكين المدعي من الدخول إلى النظام وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى. وإتاحة المجال أمام المدعى عليه في الوقت ذاته من الرد على هذه الطلبات تحت اشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى. مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكن الطرفين من تبادل الطلبات والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة، وفق صحيفة “البيان”.