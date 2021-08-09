أبوظبي.. “الانشغال بغير الطريق” يتسبب بـ17% من الحوادث

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي أن 17في المئة من الحوادث المرورية في الإمارة، ناجمة عن الانشغال بغير الطريق.

وأشار النقيب “عبدالله مطر النيادي”، مدير فرع نتائج الذكاء الاصطناعي في مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي. أن احتمالية حدوث الحوادث بسبب الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف تزداد بأربعة أضعاف. بالإضافة إلى احتمالية زيادة نسبة الوفيات بسبب عدم وضع حزام الأمان بنسبة 50% على الأقل، حسب الإحصاءات العالمية.

وأوضح “النيادي” أن “شرطة أبوظبي لم تدخر جهداً في تطوير خدماتها الاستباقية في التقليل من الحوادث المرورية باستخدام الأنظمة الذكية”.

وأفاد بأن “شرطة أبوظبي تمكنت من تطوير نظام ذكي بهدف نشر الوعي وردع المخالفين من خلال تقليل الحوادث. وتقليل الأضرار الناتجة عنها والحد من الوفيات”.

ولفت إلى أن “النظام نجح في توفير صورة أمامية للمركبة ذات جودة عالية، وأشار إلى تدريب نظام ذكاء اصطناعي على أكثر من 10000 صورة. لرصد مخالفات استخدام الهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام جهاز مخصص لعمليات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وإرسالها عبر شبكة LTE الشبكة الداخلية للمعالجة.