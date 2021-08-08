رحلات جوية جديدة بين بغداد وأبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مطارات أبوظبي عن تدشين رحلتين أسبوعياً تابعتين للخطوط الجوية العراقية بين أبوظبي والعاصمة العراقية.

وبدأت عملياتها يوم الأحد الموافق 24 يوليو باستقبال مطار أبوظبي الدولي المسافرين القادمين على متن طائرة “بوينج 800-737”. في أولى رحلات الشركة بتمام الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.

وستبدأ الخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلة واحدة أسبوعياً. مع خطط لتشغيل رحلتين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء بمجرد انتعاش الطلب على السفر.

وستغادر الرحلات من مطار أبوظبي الدولي أيام السبت والثلاثاء الساعة 18:00 حسب التوقيت المحلي، وستصل إلى بغداد الساعة 19:15. في حين ستقلع رحلات العودة من مطار بغداد الدولي أيام السبت والثلاثاء الساعة 13:45 حسب التوقيت المحلي. وستصل إلى مطار أبوظبي الدولي الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي.