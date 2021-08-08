خلال النصف الأول.. 27076 مخالفة “انشغال بغير الطريق” في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت شرطة أبوظبي 27076 مخالفة للسائقين خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة، وفق ما ذكرته “وام”.

وأوضح المديرية أن “الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة. أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات. التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة”.

وذكرت أنه “يتم تطبيق قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم /178/ لسنة 2017. (أ) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف. (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت. ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية”.