تعرف إلى خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

وأوضحت الهيئة، وفق صحيفة “البيان”، أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكترونيwww.ica.gov.ae .

وذكرت أن الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ثم اختيار القنوات الذكية. يليها تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي”.

وبعد ذلك اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) – الخدمة الرئيسية (التأشيرة) – الخدمة (عدة سفرات). الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) – نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

والخطوة الأخيرة تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب – المرفقات – المسودات المرتبطة – مراجعة الطلب – الرسوم.