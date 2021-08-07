طالبة تبتكر جهازاً لخدمة فاقدي البصر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ابتكرت الشابة المواطنة “نور خالد بن حماد”، طالبة في كلية الطب بجامعة الشارقة. “كاشف السوائل”، لخدمة أصحاب الهمم من فئة فاقدي البصر.

وذكرت صحيفة “البيان”، أن هذه الخطوة جاءت بعد فكرة اقتبستها من سؤال إحدى الكفيفات عن أهم التحديات. التي تواجهها كونها كفيفة، والتي تتمثل في صعوبة التعرف على السوائل التي تخرج من جسمها.

ونقلت عن “نور بن حماد” قولها، إن “تأثري الكبير بمعاناة الكفيفة التي باحت لي بمعاناتها، كان أكبر حافز لي على إطلاق الابتكار. الذي يتمثل في جهاز يتكون من حساسين رئيسيين أحدهما مسؤول عن قياس نسبة حموضة السائل PH. إذ إن لكل سائل نسبة معينة من الحموضة تكون مختلفة عن السوائل الأخرى، أما الحساس الآخر فهو مسؤول عن قراءة لون السائل. وهنا يكون الربط بين الحساسين، بحيث يتم التعرف على السائل من ناحية نسبة حموضته ولونه”.

وأضافت: “يقوم الجهاز بإصدار صوت باسم السائل بعد تحديده، وذلك من خلال مكبر الصوت المضاف إلى الجهاز، الذي يتسم في الوقت ذاته بسهولة الحمل. كما أنه بحجم القلم تقريباً وقابل للتطوير بإضافة حساسات إضافية لزيادة دقة تحديد السائل”.

وذكرت “بن حماد” أهداف المشروع، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحرص التام على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. على الاهتمام بأصحاب الهمم، والأخذ بيد الكفيف ليكون أكثر اعتماداً على نفسه وزيادة ثقته بنفسه.

وأكدت أن الابتكار قد يخدم فئة الأطفال الذين لديهم حساسية من عصير معين، حيث يستطيع الجهاز الكشف عن نوع السائل.