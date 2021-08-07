شرطة دبي: انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الثاني

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

انخفضت البلاغات الجنائية المقلقة المجهولة في الربع الثاني من العام الجاري في دبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وثمن اللواء خبير “خليل إبراهيم المنصوري”، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي. الجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان.

وأكد أن “توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تسهم في رفع كفاءة العاملين. وتضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تتخلل العمل.

ولفت إلى أن “الاجتماعات الدورية مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارة ربع السنوية، ضمن جدول زمني محدد. ما يعطي فرصة وإمكانية، للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية. وتسهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية، للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة”.