تعرف على حالة الطقس المتوقع ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 14:10 والمد الثاني عند 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:46 والمد الثاني عند الساعة 20:38 والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.