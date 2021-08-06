ولي عهد دبي يُصدر قرارين بخصوص بهيئة الثقافة والفُنون في الإمارة

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /23/ لسنة 2021، بتعيين منصور حسين لوتاه، مُديراً تنفيذياً لقطاع العمليات المُسانِدة بهيئة الثقافة والفُنون في دبي.

كما أصدر سموه قرار المجلس رقم /24/ لسنة 2021، بتعيين سعيد مبارك خلفان خرباش المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

ويُعمل بالقرار رقم /23/ لسنة 2021 اعتباراً من 1 يونيو 2021، ويعمل بالقرار رقم /24/ لسنة 2021 اعتباراً من 1 يوليو 2021، ويُنشران في الجريدة الرسمية.