الإمارات على موعد مع ظاهرة فلكية مثيرة الخميس المقبل

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

يستعد علماء وهواة الفلك لرصد زخة الشهب الأكثر شعبية في السنة، وتسمى زخة شهب البرشاويات، نسبة إلى المجموعة النجمية “برشاوس”.

ويعرف المذنب المسبب لهذه الزخة الشهابية باسم “سويفت تتل”، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 130 سنة، وفق صحيفة “البيان”.

وتبدأ الشهب التابعة لهذه الزخة بالسقوط نحو الأرض أثناء مرورها في الحزام الغباري للمذنب. وهو يحدث كل سنة خلال الفترة الممتدة من 17 يوليو وحتى 24 أغسطس.

ويزداد عدد الشهب عندما تعبر الأرض أكثف منطقة في هذا الحزام الغباري، وهذه الفترة تكون كل سنة ما بين 11 و13 أغسطس.

وتعتبر هذه السنة مناسبة جداً بالنسبة لمنطقتنا لرؤية شهب البرشاويات نظراً لعدم وجود إضاءة القمر وقت الذروة. ولأن موعد الذروة مناسب للمنطقة العربية لحدوثه ليلاً قبيل الفجر.

وقال المهندس “محمد شوكت عودة”، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي عضو منظمة الشهب الدولية: “في هذه السنة. تشير التوقعات الفلكية إلى أن الذروة التقليدية لزخة شهب البرشاويات ستحدث مساء يوم الخميس 12 أغسطس. ما بين الساعة 7 و10 مساء بتوقيت غرينتش”.

وأضاف: “عادة يرى في الساعة وقت الذروة ما بين 50 إلى 75 شهابا برشاوياً، إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب. أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال”.