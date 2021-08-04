الخميس 12 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.

وتقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية المرحلة للعام 1443 هجرية في الحكومة الاتحادية. يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

كما هنأت صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.