الكشف عن تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا في الإمارات

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

أكدت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، أنه منذ بدء جائحة كوفيد 19، التزمت الإمارات بمبدأ الصحة أولوية، وقامت بتعزيز القطاع الصحي بالكوادر الطبية المؤهلة وإنشاء المستشفيات التخصصية بزمن قياسي، لتتبنى أحدث الممارسات الصحية بكفاءة عالية.

وقالت الغيثي، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا، إن الجهات المعنية كرست كل الجهود للسيطرة على الجائحة وتفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والترصد وضمان استدامة البنية التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع لمعالجة الحالات.

وأضافت أن لقاحات كوفيد 19 تعد من أهم تدخلات الصحة العامة والمكملة لجهود السيطرة على الجائحة، وأن الدراسات العلمية ما زالت مستمرة بشأنها عالميا لمراقبة فعاليتها وأثرها على الإصابة، بما فيها الجرعات الداعمة حسب نوع التطعيم.

وتابعت أن اللقاحات تسهم في الوقاية من الإصابة ومضاعفات المرض والدخول للمستشفيات وتقليل فترة المكوث في المستشفيات وعدم الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي مقارنة بالفئة غير المطعمة.