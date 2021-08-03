الإمارات تقدم أكثر من 50 ألف جرعة مضادة لكورونا

بسام محمد - متابعة _نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 52,391 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد 16,884,412 جرعة. بمعدل توزيع 170.72 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 79.30% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 70.96% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة.

يأتي توزيع اللقاح في أنحاء الدولة. سعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

ويؤكد ذلك، نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.