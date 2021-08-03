تعرف إلى حجم مبيعات البن في الإمارات 2020

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغت مبيعات تجارة البن بالتجزئة في دولة الإمارات، العام الماضي، 3.6 مليارات درهم، فيما بلغت الكميات 28.4 ألف طن. وفق دراسة تحليلية صادرة عن “غرفة دبي”.

وتسجل تجارة البن في الإمارات أعلى مستوى لها من ناحية القيمة والكمية مقارنة بالسنوات الماضية. إذ سجلت قيمة وكمية مبيعات البن في الدولة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 8.3% و7.2% على التوالي، في الفترة من 2015 وحتى 2020.

وأوضحت الدراسة أن “الإمارات تتمتع بوجود واحدة من أقوى أسواق القهوة المتطورة في منطقة الشرق الأوسط. إذ تعد دبي مركزاً لأنواع مبتكرة من القهوة في المنطقة”.

وأدى الحضور الكبير للمقيمين الأجانب إلى تعزيز مبيعات حبوب البن المحمصة الطازجة في الإمارات. وفي الفترة التي سبقت تفشي جائحة “كورونا”، اعتاد المستهلكون شراء القهوة عبر قنوات خدمة الأطعمة. ولكن انتشار الجائحة أدى إلى التأثير في سلوك المستهلك وتغيير عادات استهلاكه للقهوة.