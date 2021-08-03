الفلكية مايا هزيم تكشف توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء

بسام محمد - خاص

الثلاثاء 3 آب أغسطس 2021

3 / 8 / 2021

يستمرّ القمر إلى يوم الثلاثاء ببرج (الجوزاء الهوائيّ) حيث نتأثر كل اليوم بقمر الجوزاء الذي يحفّز الحركة والكلام وتبادل الأخبار ويدعونا للتغيير والتسلية والثرثرة فيكون التواصل بكثافة وكتابة الرسائل والحركة والتنقل سوف نحاول تبديل ماهو روتيني ..دائماً مع قمر الجوزاء يكون الناس اكثر نشاطاً و زيادة بالبديهة ويتعارفون بدون تحفّظ حيث يقوى الفضول لمعرفة كل ماهو جديد.. العقل نشيط سريع البديهة.. القدرات الكلامية والكتابية تبلغ أوجها.

توقعات الأبراج

الحمل

يساندك الحظّ بيومك هذا ..من بداية صباحك تشعر بالطاقة الايجابية ومليء بالنشاط وبديهتك الذهنية حاضرة وتتمتّع بصحّة جيدة ..لديك طاقة كلامية عالية وقادر أن تعبر عمّا تفكر به.. تقوم بتنقلات قصيرة وقريبة و تهتمّ بمواضيع تخصّ محيطك القريب.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : يوم مناسب للتواصل والكلام وتبدو مهتمّاً اكثر والظروف تكون لصالحك وهناك فرصة صداقة قابلة للتطوّر.. وأفضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والعقرب والأسد والقوس والميزان والجوزاء والجدي .

الثور

لديك يوم روتينيّ لا جديد فيه ..يكون اهتمامك متجه للنواحي الماديّة و هناك مكاسب مالية وعليك أن تنتبه بمصروفك والنفقات الإضافيّة ..زاوية كوكبك الزهرة جيدة للمكاسب بأنواعها وبناحية الصحّة وكذلك تكون شخص عمليّ متحمّل للمسؤوليات.. مزاجك يكون 75% ..العاطفة : تشعر في يومك ببعض التشاؤم وطبعك يميل للعناد ولكن تجد من يهتمّ بك وغالباً انت تتصرّف بنضج كبير هذه الفترة.. وأفضل شريك خلال يومك الجدي والعقرب والسرطان والقوس والعذراء والثور والحوت والدلو .

الجوزاء

تستمرّ معك الحظوظ باستمرار القمر عندك ..تميل لأن تهتمّ بنفسك وبأناقتك وتبدو بتعاملك إيجابيّاً ومليء نشاط وتفاؤل ..تعيش الأجواء المسليّة مع الآخرين ويزيدك القمر جاذبية..كلامك وتفكيرك واقعي..سمة للشمس تجاه اورانوس سوف تفيدك بأمور شخصية وعملية وعاطفية ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : يبدو طبعك إيجابيّاً واثقاً ويحمل لك اليوم تجديد وتسلية وهي فترة مهمّة فيها تحقيق شيء منتظر ..وأفضل شريك خلال يومك الجوزاء والميزان والحمل والدلو والأسد والقوس والحوت والجدي .

السرطان

يوم ليسَ كما تحب ولكن الشيء الجيّد هي سمة الشمس وأورانوس التي تؤثر بنواحي عمل وعاطفة بشكل إيجابيّ ..ربما خلال اليوم تشعر بالندم وتميل أن تعيش منعزل ..لديك طاقة سلبيّة يشعر بها من حولك لذلك يجد الجميع صعوبة بالتفاهم معك .. مزاجك يكون 65% ..العاطفة : وضعك مستقرّ تساعدك الظروف إذا أحببت أن تبادر وتجددّ وحظوظك بهذه الفترة أكثر من جيدة.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان و الحوت والجدي والثور والعقرب والعذراء والحمل والدلو .

الأسد

الوضع بشكل عامّ مريح والظروف جيّدة وتشعر من بداية يومك بتفاؤل ونشاط ولاهموم عندك.. حيث تكون بأفضل حال وتميل للتجديد ومليء بالحيويّة وتعيش الحياة بمزيد من الرضى وتنجذب للتواصل الكتابي ولديك حسّ التشارك ..متسامح مع الجميع وتظهر مرونة ..فرص مكاسب وفوائد مادية.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : هذا اليوم تتحسّن ظروفك العاطفية وغالباً تتلقى اتصالات مفرحة أو حتى لقاء عاطفي يعني بكلّ الأحوال الوضع يكون لصالحك وجاذبيتك عالية ..وأفضل شريك خلال يومك الأسد والميزان والجوزاء والحوت والقوس والدلو والحمل والثور .

العذراء

يوم لابأس به حيث تكون الأجواء أكثر جديّة وتشغلك أمور المعيشة والمنزل ..سمة الشمس تجاه اورانوس تقدّم لك دعم مهمّ وربما تحصل على مكسب كبير بدون مجهود ..بهذه الفترة قد تواجهك عداوات مفاجئة وتجد من يعارضك أو ينمّ عليك لكنك واثق بنفسك ..مزاجك يكون 70% ..العاطفة : أنت بهذا اليوم تعقّد الأمور وقد تشتكي من وضع ما كأن تجد قلّة بالاهتمام المطلوب من الطرف الآخر وتساورك الأفكار السلبية لاتقلق وتذكر أن أمورك أفضل باليوم التالي ..وأفضل شريك خلال يومك العقرب والعذراء والجدي والثور والحمل والسرطان والحوت والجوزاء .

الميزان

إنه يوم مميّز و تلمس ذلك من بدايته حيث الأجواء مليئة بالفرص والتجديد ويعدك الفلك وخاصّة سمة أورانوس والشمس بانفراج وأخبار وتطورات مفرحة.. تكون متواصل اجتماعيّاً بمكالمات ورسائل وتبدو بكامل النشاط والتفاؤل ..أفضل وقت للتعارف وكذلك من نواحي الدراسات والمعرفة ولتزيد من ثقتك وتؤسسّ علاقات جديدة ..مزاجك يكون 85% ..العاطفة : بإمكانك أن تكسر الروتين وتحقق الانسجام المنشود بهذا اليوم وهو توقيت مناسب لتبادل الهدايا وزيادة الإهتمام ..وأفضل شريك خلال يومك الجوزاء والميزان والثور والحمل والدلو والقوس والسرطان والأسد .

العقرب

حظوظك متوسطة بهذا اليوم وتشعر بكثرة مسؤولياتك ويكون مطلوب منك أن تنجز مهام صعبة ..زاوية أورانوس والشمس ستؤثر بشكل إيجابيّ بنواحي ربح وحظ وأولاد وتجديد .. يبدو مزاجك أفضل ولديك ثقة بالنفس وتحقق تفاهم مع الآخرين ويزداد مردودك الماديّ مع ذلك انتبه اكثر للصحة ..مزاجك يكون 70% ..العاطفة : فلكيّاً تميل الأمور لصالحك وهناك تغييرات بالظروف إنما خففّ إحساسك بالخوف من المستقبل وتذكر أنّك بأهمّ مرحلة لذا لاتضيّع الوقت ..وأفضل شريك خلال يومك العقرب والعذراء والأسد والسرطان والأسد والحوت والثور والجدي.

القوس

أمامك يوم متجدد وتأثير سمة الشمس إيجابيّة جداً عليك فتكون متفائل تظهر مرونة ودبلوماسية بالتعامل مع شركاء ان كان بالعمل أو العاطفة وهي زاوية تؤثر عليك بنواحي مادية أيضاً ..الوضع يناسب الشراكات والإتفاقات الكلامية وكذلك للعلاقات البعيدة والتواصل ..مزاجك يكون 75% ..العاطفة : هذا اليوم له تأثير فلكي مميّز على الشراكة العاطفية بشكل رائع ومناسب للزواج والخطبة وتوطيد علاقة جديدة.. وأفضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والأسد والقوس والسرطان والميزان والجوزاء والعذراء .

الجدي

تبدو بهذا اليوم متشائم ومرهق بسبب إلتزامات وأعمال ومهام فوق طاقتك وأغلبها روتينية ..ومن الناحية المادية لديك مصاريف ونفقات.. عليك أن نتتبه أيضاً على الصحّة وخذ قسطاً من الراحة.. الظروف تتحسّن حيث تطالك تأثيرات سمة أورانوس والشمس بشكل كبير وإيجابيّ ..مزاجك يكون 70% ..العاطفة : قد تشعر أنك فاقد للتجديد والعلاقة رتيبة لكن الفلك سيعطيك ظروف وفرص رائعة ابتداءً من اليوم التالي.. وأفضل شريك خلال يومك العذراء والثور والحوت والجدي والأسد والعقرب والسرطان والميزان.

الدلو

تقضي يوم إيجابيّ يكون الدعم بالأمور التي تحتاج الحظ مثل ربح أو تتلقى مكاسب وفوائد لاتنتظرها ..تجد ظروفك جيدة وخاصّة بإثبات نفسك وتتواصل مع ناس تثق بهم ويدعموك بما تريد ..تعيش أجواء الحب والتسلية والتجديد و مناسب للربح والشراء.. مزاجك يكون 85% ..العاطفة : يوم لا روتين فيه مناسب لأمور الحب والمغامرة وبشكل عام الوضع العاطفي جيّد والمرحلة مهمّة بما يخصّ مستقبل قريب ..وأفضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والأسد والقوس والعذراء والميزان والعقرب والجوزاء.

الحوت

يومك قد يحمل بعض الهموم والتعب.. حيث تشغلك أمور عائليّة تخصّ محيطك الأسري أو أحد الأفراد وانتبه من ردّة فعلك المبالغ بها ..بشكل عامّ الفترة القادمة تحمل حظوظ بسبب سمة الشمس تجاه اورانوس ..فقط كن أكثر تفاؤل الزاوية سوف تعطيك تحسّن ماديّ ملموس فقط احذر تعاملاتك المالية مع أطراف جدد ..مزاجك يكون 70% ..العاطفة : يوم لابأس به لكنك غير قادر على تحديد شيء كذلك تكون مقلّ باهتمامك تجاه من تحب متقلّب المشاعر.. وأفضل شريك خلال يومك العقرب والسرطان والعذراء والثور والجدي والحوت والميزان والقوس .

الفلكية مايا هزيم