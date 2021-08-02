تعرف على الطقس المتوقع ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.ً

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س. والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 20:59 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:53 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

أما في بحر عمان يكون خفيفاً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند الساعة 07:59 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 00:43.