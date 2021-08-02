تفعيل قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سلسلة من خدمات الإقامة الذهبية، تضمنت منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالدولة. ودعوتهم للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء “سهيل سعيد الخييلي” مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، إن “الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها. من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المعنية، على تفعيل هذا القرار. وتيسير الخطوات الإجرائية لحصول الأطباء المرخصين من الجهات الصحية، على الإقامة الذهبية، وفق الشروط والأحكام اللازمة لذلك”.