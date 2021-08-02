دبي: الحكم بحبس إفريقي سرق 90 ألف درهم من آسيوي

بسام محمد - متابعة – شادي علوش

كشفت وسائل إعلام محلية، أن محكمة الاستئناف بدبي، أيدت حكماً قضت به محكمة أول درجة.

ويقضي الحكم بحبس إفريقي 6 أشهر وتغريمه 90 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.

وذلك لإدانته بالاشتراك مع آخرين من جنسيته بسرقة مبلغ الغرامة بالإكراه في الطريق العام من آسيوي بعد انتحال صفة رجال أمن.

وتم القبض على المدان بعد معلومات موثقة من قيامه وآخرين من نفس جنسيته بتشكيل عصابة لسرقة عملاء البنوك.

حيث رصدت العصابة قيام أحد الأشخاص من الآسيويين بسحب مبلغ مالي، فقاموا بتتبعه لفترة بعد خروجه من البنك واستيقاف مركبته بعد اعتراضه.

مدعين أنهم من أفراد الشرطة، ومن ثم قامت العصابة بالاعتداء عليه وسرقة 90 ألف درهم كانت بحوزته.