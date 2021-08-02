أمين مجمع القرآن الكريم بالشارقة يلتقي الطلبة المنتسبين في جورجيا

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

من المساعي التي يبذلها مجمع القرآن الكريم بالشارقة، في سبيل تحقيق أهدافه وغاياته الكبرى. بحث الأمين العام للمجمع الشيخ شيرزاد طاهر، مع الطلبة المنتسبين للمجمع من دولة جورجيا في مدينة باتومي. أبرز الصعوبات التي تواجه الطلاب هناك والعمل على تذليلها، تحقيقاً لرؤية المجمع في دعم جهود تعليم القرآن الكريم في الدول البعيدة عن العالم الإسلامي وتحتاج إلى دعم استثنائي

ورحب الطلبة بزيارة الأمين العام، لمركز تحفيظ القرآن الكريم في باتومي, مشيدين بالمجمع ودوره في نشر القرآن بقراءاته المختلفة في العالم أجمع

وعبّر أولياء أمور الطلبة وذووهم عن تثمينهم لما يقوم به المجمع من جهد في تدريس القرآن وعلومه لأبنائهم. مؤكدين أنهم قد حرموا من تعلم القرآن الكريم لعقود طويلة. وتوجهوا بصادق شكرهم للمجمع والقائمين عليه. لتحقيق حلمهم بأن يصبح أبناؤهم من حفظة القرآن الكريم والمجازين بقراءاته بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض خلال اللقاء فيلم تعريفي بأقسام المجمع وأهم نشاطاته وبرامجه