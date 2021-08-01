قرارات جديدة من حاكم إمارة دبي

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم /26/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم /27/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

ونص القرار رقم /26/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كلٍّ من:

“يوسف حمد أحمد الشـيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعه بوعصيبه”.

كما نص القرار على إلغاء كل من القرار رقم /18/ لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم /16/ لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء.

ويُعمل بالقرار رقم /26/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص القرار رقم /27/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من:

“إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبدالرحيم قرقــاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمد عبدالله التوحيــدي، وعبدالرحيم حسين أهلي”.

ويُعمل بالقرار رقم /27/ لسنة 2021، من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.