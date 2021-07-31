طرق دبي تكشف حجم إيراداتها المتحصلة عبر القنوات الرقمية في 2020

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغ إجمالي إيرادات هيئة الطرق والمواصلات، المتحصلة عبر القنوات الرقمية “بوابة الدفع الإلكتروني والأكشاك الذكية”، عام 2020. مليارين و655 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات الرقمية 527 مليوناً و146 ألف معاملة.

ووصل عدد المستخدمين المسجلين في القنوات الرقمية إلى مليونين و162 ألف مستخدم. فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات الذكية ستة ملايين و136 ألف عملية تحميل.

وأكد معالي “مطر محمد الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. أن نسبة التبني الرقمي لهيئة الطرق والمواصلات تجاوزت حاجز 91%، وبلغ مؤشر سعادة المتعاملين 96.2%. وساهم التحول الرقمي للهيئة في خفض عدد المعاملات المنجزة في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 64.5% عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأوضح، وفق صحيفة “البيان”، أن “الهيئة تقوم حالياً بتحديث ومتابعة تنفيذ 111 مشروعاً ضمن الاستراتيجية الرقمية 2020- 2024. وتعتزم الهيئة إطلاق خريطة طريق التقنيات المستقبلية في الربع الأخير من العام الجاري. وتنفيذ خريطة طريق تقنيات الجيل الخامس في الربع الثاني من العام المقبل”.

وأشار إلى أن “حجم البيانات الضخمة في الهيئة حتى نهاية عام 2020، يقدر بنحو 127 تيرابايت. وهو ما يعادل أرشفة 64 مليار ورقة، ويقدر عدد الشاشات الذكية أكثر من 970 شاشة”.