طيران الإمارات تقدم لمسافريها تذاكر مجانية لحضور إكسبو دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تقديم تذكرة مجانية لزيارة “إكسبو 2020 دبي” ليوم واحد. وذلك لجميع المسافرين على متن الناقلة إلى دبي، في الفترة بين 1 أكتوبر المقبل لغاية 31 مارس 2022.

وأوضحت الناقلة أنه “يمكن أيضاً لركاب رحلات الترانزيت على متن طيران الإمارات الحصول أيضاً على تذكرة مجانية. لحضور الحدث الأروع في العالم، إذا كانت مدة انتظارهم في الإمارة أكثر من ست ساعات”.

وقالت “طيران الإمارات”، الشريك الرئيسي وشركة الطيران الرسمية لـ”إكسبو 2020 دبي”. إنها ستمنح كل فرد من المسافرين على متن رحلاتها إلى دبي بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022. بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي في أي يوم يختاره المسافر.

وأضافت: “في حال كان المسافر في رحلة عبور ترانزيت عبر دبي فقط. سيتمكن أيضاً من الحصول على التذكرة المجانية في حال كانت مدة انتظار الرحلة التالية في دبي أكثر من 6 ساعات”.

ودعت الناقلة المسافرين على متن رحلاتها خلال فترة فعاليات الحدث، إلى الحصول على بطاقة الدخول المجانية. عبر إدخال تفاصيل كل مسافر عبر رابط خاص على موقعها الإلكتروني، ليتم إرسال البطاقات بالبريد الإلكتروني.

وأوضحت أنه “في حال تغيير الرحلة أو إلغائها، لن تعود البطاقة صالحة للاستعمال. في هذه الحالة على المسافر المطالبة ببطاقة جديدة من خلال إدخال تفاصيل رحلته الجديدة”.