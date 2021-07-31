ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 18:37 والمد الثاني عند 05:30 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:09 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 32 80 25 دبي 43 33 75 20 الشارقة 43 31 75 25 عجمان 42 33 85 20 أم القيوين 43 31 80 25 رأس الخيمة 43 30 85 25 الفجيرة 38 32 85 35 العين 45 32 50 20 ليوا 47 31 45 15 الرويس 41 32 85 30 السلع 42 31 85 25 دلما 41 32 85 40 طنب الكبرى 38 31 85 40 طنب الصغرى 38 31 85 40 أبو موسى 41 31 85 40 .