زيارة محمد بن زايد لفيينا واتفاقية الشراكة تتصدر الصحف النمساوية

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

لقيت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفيينا أمس، ترحيبا واسعا في فيينا.

هذا ما أكدته الصحف النمساوية لاسيما الرصينة منها، بعد التطلع إلى مكاسب الاتفاقية وفوائدها الاقتصادية التي ستعود على البلدين.

كما أبرزت الصحف الاستقبال الحافل الذى حظي به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومراسم الاستقبال رفيعة المستوى وبحضور كبار المسؤولين النمساويين حيث حظيت الزيارة باهتمام جميع وسائل الإعلام حتى محطات التليفزيون الخاصة، التي تابعت على الهواء مباشرة وقائق الاستقبال وتوقيع الاتفاقية.

واستعرضت صحيفتا Die Presse و Der Standard وغيرهما من الصحف السويسرية المهمة الاتفاق على تدشين شراكة استراتيجية موسعة لتعزيز التعاون في مجالات كثيرة، تتضمن توثيق التعاون في مجال طاقة الهيدروجين.

وأفردت الصحف مساحة تحريرية كبيرة مدعومة بصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة خلال فعاليات الزيارة مستعرضة اقوال كتاب مرموقين في صحف ومجلات عالمية عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوره المحوري فى العالم.

كما تطرقت الصحف إلى مجالات التعاون التي ستشمل، الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم وتوسيع الحوار في الشؤون السياسية والقضايا الخارجية.

وسلطت الصحف الضوء على التصريحات المشيدة والمثمنة للزيارة ونتائجها وخاصة الاتفاقية، التي “تمنح التعاون الممتاز بين البلدين المزيد من الديناميكية” بحسب رئيس الوزراء، الذي أوضح أن البلدين لديهما شراكة في مجال الطاقة تمتد لأكثر من 25 عاماً، عبر شركات وطنية.

وأشار إلى أن البلدين يعتزمان توسيع هذه الشراكة القائمة إلى مجال طاقة الهيدروجين فيما قالت وزيرة الاقتصاد النمساوية مارغريت شرامبوك” تعليقا على اتفاقية الشراكة “نظرًا لموقعها الجغرافي.. تعد الإمارات الموقع المثالي للشركات النمساوية لدخول أسواق جديدة”،مؤكدة أن موقع الإمارات كأكبر شريك تجاري نمساوي في منطقة الخليج سوف يتم توسيعه وتعزيزه “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية”.