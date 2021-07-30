تعرف على طقس الإمارات ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب خفيف على السواحل شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة الرياح: جنوبية شرقية – جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 18:05 والمد الثاني عند 04:42 والجزر الأول عند الساعة 11:00 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 13:46 والمد الثاني عند الساعة 03:03 وجزر الاول عند الساعة 20:55 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 34 65 20 دبي 43 34 70 15 الشارقة 42 34 80 20 عجمان 39 33 85 15 أم القيوين 41 33 80 20 رأس الخيمة 40 35 85 25 الفجيرة 38 33 80 40 العين 45 35 45 15 ليوا 46 32 60 10 الرويس 41 33 75 25 السلع 43 32 75 20 دلما 40 33 80 35 طنب الكبرى 39 32 85 30 طنب الصغرى 39 32 85 30 أبو موسى 39 32 85 30