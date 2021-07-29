الإمارات تدعم موريتانيا بطائرة تحمل مستلزمات طبية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أرسلت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 80 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى موريتانيا.

وتهدف الشحنة التي وصلت بالتزامن مع افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني لعلاج المصابين بالفيروس. إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة، وكبار السن، ومن يعانون من الأمراض المزمنة.

وكانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت الإمدادات الطبية إلى موريتانيا لتعزيز تدابيرها في مكافحة الجائحة. ففي أبريل 2020 تم إرسال ثلاث طائرات تحمل على متنها ما يربو على 33.2 طناً من الإمدادات الطبية. تتضمن لقاحات مضادة لفيروس “كوفيد-19″، وطاقماً طبياً وأجهزة فحص للفيروس، وأجهزة التنفس.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 2200 طنٍ من المواد والمستلزمات الطبية إلى أكثر من 136 دولة.