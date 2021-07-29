النمسا: زيارة ولي عهد أبوظبي شرف عظيم لنا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

رحب معالي “سيباستيان كورتس” مستشار جمهورية النمسا، بزيارة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى النمسا، المقررة اليوم.

وأكد “كورتس” أن الزيارة “تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. والتي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة. وقال: “زيارة ولي عهد أبوظبي مصدر سرور وشرف عظيم لنا”.

وعبر المستشار في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، عن إعجابه وتقديره لمسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات. وتشمل كافة المناحي والقطاعات، وهذا ما شاهده ولمسه أثناء زيارتين رسميتين قام بهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: “تعد الإمارات أحد أهم شركائنا في المنطقة العربية.. وهي أهم شريك اقتصادي للنمسا في المنطقة العربية”.

ولفت إلى وجود استثمارات نمساوية مباشرة في دولة الإمارات تزيد عن 7 مليارات يورو. واعتبر أن “الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية أمر منطقي سيجلب الفوائد للبلدين”.

وأضاف: “هناك العديد من الفرص لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية، لا سيما في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين”.

وسلط “كورتس” الضوء على فرص تعزيز التعاون المستقبلي بين النمسا والإمارات في مجال الطاقة المتجددة النظيفة.