محمد بن راشد :دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشاب العربي مصطفى قنديل الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ، حيث استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار وتم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك.

وأكد سموه أن دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مصطفى قنديل ..شاب عربي عمره 28 عاماً .. استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليارا ونصف المليار دولار تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك ..شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول .. مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.