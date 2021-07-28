الإمارات..الصحة تصدر تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات كورونا

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 305,880 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ والمخالطين لهم و عزلهم.

وكشفت إجراءات التقصي عن 1,527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 676,251 حالة.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1,495 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 653,675 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,934 حالة.