توسيع استخدام «جواز السفر الصحي من أياتا» على 7 مدن

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

تزامناً مع مساعيها لتطبيق حلول رقمية شاملة تهدف إلى تيسير تجربة السفر في أعقاب الجائحة، تعتزم الاتحاد للطيران توسيع استخدام «جواز السفر الصحي من أياتا» على رحلات الاتحاد للطيران إلى 7 مدن ضمن شبكة وجهاتها.

ويتوافر «جواز السفر الصحي من أياتا» للضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وبانكوك وبرشلونة وجنيف ومدريد وميلانو ونيويورك وسنغافورة ويسهم في تعزيز مستوى الراحة عبر منصة شاملة لإدارة الوثائق المتعلقة بـ«كوفيد 19».

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: جاءت التعليقات والآراء ذات الصلة بتجربة «جواز السفر الصحي من أياتا» إيجابية ومشجعة، إذ ينظر المسافرون بعين التقدير إلى سهولة الاستخدام وحماية المعلومات التي يوفرها التطبيق. ويسر الاتحاد للطيران أن توفر «جواز السفر الصحي من أياتا» على الرحلات المتوجهة إلى سبع وجهات عالمية كبرى، بما يجعل رحلة الضيوف أكثر سلاسة وانسيابية ويقدم لهم تجربة سلسة في المطار.

وقال نيك كارين، نائب أول الرئيس لشؤون العمليات التشغيلية والسلامة والأمن في أياتا: «يمثل قرار الاتحاد للطيران بتوسيع استخدام جواز السفر الصحي شهادة قوية على تفوق هذه المبادرة، التي تهدف إلى توفير منصة شاملة للمسافرين وإدارة المستندات المتعلقة بـ «كوفيد 19» بكفاءة وسلامة وإصدار شهادة «لائق للسفر» التي يمكن أن تثق بها شركات الطيران. ومن الرائع حقاً أن نرى هذا التطبيق يسهم في تسهيل إعادة فتح السفر الدولي».

وكانت الاتحاد من أوائل شركات الطيران على مستوى العالم التي بدأت في تجربة «جواز السفر الصحي من أياتا» في أبريل 2021، بهدف توفير منصة عالمية موحدة للمسافرين واعتماد وثائق السفر والتعرف على متطلبات السفر ذات الصلة بـ«كوفيد 19».

وللوصول إلى «جواز السفر الصحي»، يجب تحميل تطبيق IATA Travel Pass المتوافر على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، حيث يمكنهم إضافة رحلتهم على الاتحاد للطيران والاطلاع على متطلبات السفر ومشاركة نتيجة فحص كورونا. ويتضمن الجواز أيضاً إمكانية تحميل شهادات اللقاح، بما يتيح الفرصة للسفر إلى الأماكن التي يكون فيها تلقي اللقاح أمراً ضرورياً.

وفي الوقت الحالي، يقبل التطبيق شهادة كوفيد الرقمية من الاتحاد الأوروبي، والمعتمدة من جميع دول الاتحاد للطيران السبع والعشرين إلى جانب سويسرا وآيسلند والنرويج وليتشنشتاين، فضلاً عن شهادات اللقاح الصادرة من سنغافورة وقطر.

ومع الاستمرار في تطوير التطبيق، من المتوقع أن يتمكن المزيد من الضيوف حول العالم بتحميل شهادة اللقاح الصادرة من الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل عملية السفر. وتواصل الاتحاد العمل بشمل وثيق مع أياتا بهدف تعميم جواز السفر الصحي إلى مزيد من المدن بشبكة وجهاتها.