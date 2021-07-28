قرقاش يحدد شروط عودة التوازن في العلاقات العربية

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أكد معالي الدكتور “أنور قرقاش”، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ضرورة احترام السيادة. كمبدأ رئيسي لعودة التوازن في العلاقات العربية والإقليمية.

وقال معاليه في تغريدة صباح اليوم: “لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي. شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي”.

وأضاف: “احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار. مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية”.