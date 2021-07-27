تفاصيل تقديم الطلبات القضائية إلكترونياً عبر مكاتب الطباعة في أبوظبي

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أنها توفر خدماتها القضائية والعدلية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، كما تتيح إمكانية توجه المتعاملين إلى عدد من مكاتب الطباعة للمساعدة في تقديم الطلبات، وذلك في حال رغبة المتعامل في الحصول على مساعدة لتقديم طلبات القيد، أو إتمام معاملات الكاتب العدل والتوثيق، إضافة إلى خدمات النيابة العامة.

وأوضحت أن مكاتب الطباعة التي يمكن الحصول على مساعدة من خلالها، يبلغ عددها 25 مكتباً، منها 20 مكتباً في منطقة أبوظبي، و5 مكاتب في مدينة العين.

ونشرت الدائرة عبر حسابها على «تويتر»، قائمة بأسماء ومواقع المكاتب التي يمكنها تقديم المساعدة، تسهيلاً على المتعاملين في حال الرغبة في الحصول على مساعدة لتقديم الطلبات القضائية إلكترونياً.

وأكدت الدائرة أن إتاحة استعانة المتعاملين بمكاتب الطباعة، تأتي في إطار سعيها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في إتمام المعاملات باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، بما يعكس الرؤية الاستباقية للاستعداد للمستقبل وإيجاد مجالات جديدة تدعم عمليات التحديث واستدامة الأعمال، ويعزز الدور الريادي لتحقيق قضاء عادل ناجز.