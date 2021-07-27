الإمارات.. كيفية الحصول على الإقامة طويلة الأمد في الدولة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أتاحت الحكومة الإمارتية 5 أنواع من التأشيرات للأجانب تمكنهم من الحصول على الإقامة طويلة الأمد في الدولة.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم”، تشمل هذه التأشيرات والأنظمة:

1- الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل.

2- الإقامة لمدة 5 سنوات من دون كفيل.

3- تأشيرة التقاعد لمدة 5 سنوات للمقيمين في الإمارات.

4- برنامج الإقامة الذهبية “ازدهر في أبوظبي”، ومدة التأشيرة 5 أو 10 سنوات.

5- تأشيرة “تقاعد في دبي” (وهو برنامج حكومي).

وأوضحت حكومة الإمارات الذكية أن “مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقا لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو خمس أو عشر سنوات، من غير الحاجة إلى كفيل”، لافتة إلى أنه “وفقا للتطورات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات و10 سنوات لفئات محددة ووفقا لشروط معينة”.

وتتيح الإمارات إمكانية الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل، للفئات الآتية:

– المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

– أصحاب المواهب، ومن بينهم العلماء والمبدعون من أهل الثقافة والفن. والمخترعون، وأصحاب النخبة، والمديرون التنفيذيون، والأطباء، وأصحاب الاختصاص”.

كما أتاحت الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا، لـ:

– المستثمرين في عقار.

– رواد الأعمال.

– المتفوقين من الطلبة، ويمتد نطاق التأشيرة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.