بلدية عجمان تحول العمل بإحدى خدماتها إلى التطبيقات الذكية

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحويل خدمة دفع رسوم المواقف لخدمة ذكية بالكامل بعدما أوقفت عملية دفع الرسوم بالأجهزة التقليدية، معلنة انتهاء العمل بها. يأتي ذلك في إطار مواكبة الدائرة لتوجهات القيادة الرشيدة الساعية للمضي قدماً في مضمار التحول الذكي في جميع الخدمات وتوفيرها للجمهور عبر التطبيقات الذكية التي توفر الكثير من الوقت والجهد.

وقال سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة إن الدائرة ماضية بقوة في تحويل خدماتها كافة إلى خدمات ذكية تصل للمتعامل في أي مكان وأي وقت من خلال تدشين التطبيقات الذكية والأنظمة المتطورة التي تحقق الأهداف المنشودة. وأضاف أن مواقف الإمارة كافة تشهد استخداماً على مدار الساعة من قبل السكان والزوار، وعليه ارتأت الدائرة اعتماد خيارات الدفع الذكية والأكثر سهولة ومرونة وأماناً خاصة في ظل الظروف السائدة وسط جائحة كوفيد 19، وفي إطار الإجراءات الواجب اتباعها للتقليل من استخدام الأجهزة والعملات النقدية والعمل على استبدالها بالخيارات الذكية والبدائل المتاحة. وأوضح النعيمي أن البدائل متنوعة أمام مستخدمي المواقف الذين بإمكانهم الانتفاع بالخدمة من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة أو باستخدام التطبيق الموحد للدائرة «MPDA» مؤكداً حرص الدائرة على تقديم الأفضل لجميع فئات المجتمع