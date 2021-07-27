حصيلة جديدة لفيروس كورونا في الإمارات

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 296,686 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية. بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة تسجيل 1,539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الفيروس. بينما تم تسجيل 1,497 حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

بدورها الوزارة، تهيب بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام والالتزام بارتداء الكمامات للحد من عدوى انتشار فيروس كورونا.