أشرف زكى يكشف حقيقة خبر وفاة الفنان صلاح عبد الله

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة الفنان الكبير صلاح عبد الله، كذبها الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": الفنان صلاح عبد الله بخير ويتمتع بصحة جيدة.. ومتواجد حاليا فى بيته وسط أسرته". من ناحية أخرى يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل. ويجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث العمل شخصية تدعى "بهلول الحمش" الذى يتولى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.





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