فيديو رانيا يوسف الجديد rania youssef and khaled youssef فيلم رانيا يوسف الاباحي فضايح رانيا يوسف فيلم رانيا يوسف وخالد يوسف وانتشر فيديو اباحي للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .

مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .