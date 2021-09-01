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فيديو رانيا يوسف الجديد ..مشاهدة فيديو رانيا يوسف شاهد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل..

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فيديو رانيا يوسف الجديد ..مشاهدة فيديو رانيا يوسف شاهد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل.. فيديو فضيحه رانيا يوسف رانيا يوسف وخالد يوسف فيديو ،وانتشر فيديو اباحي للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .

مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد  تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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