الجامد وصل – لورديانه تتحدي الكل برقصة بلدي ملهاش زي

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” إنستجرام ” .

وظهرت لورديانا في البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية مرتدية مايوه بكيني باللون الاسود، وكتبت على الصورة : “شم رائحة البحر وإحساس السماء ، دع روحك وروحك تطير “????????????”.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا أسرارًا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.

ولفتت الراقصة لورديانا إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى إنهم محتاجين لراقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.