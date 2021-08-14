انطلاق الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة في فلسطين

14 أغسطس 2021

توجه 15217 طالبا فلسطينياً، اليوم السبت، من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في فلسطين وفي الخارج ضمن برنامجٍ موحدٍ لجميع الطلبة.

وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر؛ بِما يحسّن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.

ويستفيد من هذه الدورة طلبة الحالات الخاصة الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام المصدر : https://medadpress.com/?p=1495

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