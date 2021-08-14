أونروا” تنهي  المخيمات الصيفية في مدارسها بالضفة وغزة

أعلنت وكالة ” الأونروا “، اليوم السبت، عن انتهاء المخيمات الصيفية في جميع مدارسها في الضفة و غزة ، البالغ عددهم 96 مدرسة.

وأضافت في بيان لها، أن هذه المخيمات كانت بتمويل من الخارجية الأميركية كجزء من مساهمتها في نداء الطوارئ 2021 الخاص بالأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت، أن المدرسة الصيفية ركزت على تعليم مباحث معينة في اللغتين العربية، والانجليزية، والرياضيات، إضافة للأنشطة الثقافية والتربوية، عبر توظيف الموارد المتوافرة في المدارس، كالمكتبة، المختبر، الادوات الرياضية والفنية.

وأشارت إلى أنها أتاحت لجميع طلبة مدارسها بالضفة الغربية البالغ عددهم 46 ألف، الانخراط في المدرسة الصيفية، لتعويضهم عن الفاقد التعليمي نتيجة إغلاق المدارس بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال نائب رئيس برنامج التعليم في “أونروا” محمد سلامة، إن المدرسة الصيفية عملت على تحسين مستوى تحصيل الطلبة التعليمي وتعويض ما فاتهم من دروس.

وأضاف: تم التركيز في المدرسة الصيفية على الدروس التي حُذفت خلال العام الدراسي 2020-2021، كما تم تمكين الطلبة في الموضوعات الأساسية الأخرى خاصة في مباحث رئيسية كالرياضيات واللغتين العربية والانجليزية، ما يسهل من انخراط الطلبة في العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1492