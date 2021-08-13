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اتفرج – سما المصري تنشر فيديو تضع تاتو في مكان حساس وجمهورها : قلبنا معاكي

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بيروت - ثريا شاهين - تواصل الفنانة نشر سلسلة فيديوهات نصائح للبنات تحت عنوان “للحريم حصري مع سما المصري” وذلك عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو تحت عنوان “تاتو البنات في مكان مؤلم” تحدثت فيه عن “تاتو الحواجب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو عارية الكتفين وتضع منشفة على شعرها شارحة طريقة التخدير لوضع التاتو كما قالت ان تاتو الحواجب ان لم يكن صحيحا من المرة الاولى لا يمكن ازالته ولا يمكن اصلاحه لأنه يعمل مشاكل في الجلد قبل ان تبدأ جلسة التاتو.

سما المصري تنشر فيديو تضع تاتو في مكان حساس وجمهورها : قلبنا معاكي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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