الجزء الثالث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65

يترقب عشاق ومحبي مسلسل قيامة عثمان، موعد بدء إذاعة حلقات الجزء الثالث الجديد خلال الأيام القلية المقبلة، والتي ستبدأ مع الحلقة رقم 65، حيث انتهت أحداث الجزء الثاني على الحلقة الرابعة والستين، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال تصوير الجزء الجديد بمشاركة العديد من نجوم الدراما والفن التركي للمسلسل التاريخي الكبير، والذي وفر أكبر ميزانية في تاريخ الدراما، حيث تدور أحداث المسلسل حول الغاز عثمان، مؤسس الدولة العثمانية، وا شهدته من مرحلة النشأة والصراعات الداخلية والخارجية التي واجهت البطل في طريق الوصول لإنشاء دولته التي كانت آخر فصول الخلافة الإسلامية.
الجزء الثالث مسلسل قيامة عثمان
يشارك في الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان عدد من النجوم الأتراك المشاهير، وعلى رأسهم بوراك أوزجيفيت، الذي يجسد دور الغازي عثمان ابن أرطغرل، وبالإضافة إلى الفنانة عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزجه تورار، راغب سافاش، ونور الدين سونمز، وآخرين، ومؤخرًا أنشأت الشركة المنتجة للمسلسل، بحيرة صناعية بمساحة 800 متر، بعمق 160 سم، بجانب بناء عدد من القلاع والأسواق والبيوت والأزياء، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد عددًا من الأحداث المشوقة والمثيرة، بينما من المتوقع أن يتم بثه خلال شهر أغسطس المقبل، أو بحد أقصى لو وقع تأخير إلى شهر أكتوبر القادم.
القنوات الناقلة للمسلسل وتردادتها
جدير بالذكر أن قناة atv التركية هي الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان، والتي كانت تنقل أحداث المسلسل مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ثم إعادتها الخميس، بينما تنقلها قنوات عربية على النايل سات مساء الخميس، على أن تتم الإعادة في ظهر الجمعة، والقنوات مثل:
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|فور شباب
|النايل سات
|11316
|27500
|أفقي
|دعوة
|النايل سات
|10727
|27500
|عمودي
|الوطن
|النايل سات
|11012
|27500
|أفقي
|الشرق
|النايل سات
|11137
|27500
|عمودي
|اليرموك
|النايل سات
|11678
|27500
|عمودي
المصدر : https://medadpress.com/?p=1479
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