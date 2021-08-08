شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 الموسم الثالث

نعرض لكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 الموسم الثالث، يعتبر قيامة عثمان من المسلسلات المفضلة للكثيرين في مختلف الدول العربية، وهو مسلسل تاريخي تركي يقدم تاريخ بداية الدولة العثمانية، ويجذب ملايين المشاهدين من حول العالم ويترقبونه أسبوعياً بشغف كبير، ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم موعد عرض الحلقة 65 من مسلسل قيامة عثمان مترجم ومدبلج.

قيامة عثمان 65 الموسم الثالث

يمكن لمحبي المسلسلات متابعة الحلقة 65 مترجمة ومدبلجة أيضاً حسب تفضيلك، ومن المقرر أن تعرض الحلقة 65 وهي الحلقة الأولى للموسم الثالث في مطلع شهر أكتوبر ومن المتوقع أن يحوي الموسم الثالث العديد من الأحداث الشيقة، التي ستجذب انتباه المشاهدين محبي المسلسل.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو استكمالاً للمسلسل المميز قيامة أرطغرل، وذات تكلفة إنتاجه ضخمة للغاية، حيث يعد من أعلى المسلسلات التاريخية ميزانية في تاريخ تركيا، ويجمع المسلسل نخبة من ابرز الممثلين الأتراك، ومنهم:

الممثل التركي بوراك أوزجيفيت ويقوم بدور عثمان الأول. الممثل إيمره باسالاك ويقوم بدور غنوز بك. الممثلة أوزجه تورار وتقوم بدور بالا خاتون. الممثلة بوسي أرسلان وتقوم بدور أيغول. الممثل يغيت اوشان ويقوم بدور بوران ألب.

وغيرهم من الفنانين الآخرين، حيث يجمع الممثل مئات من الممثلين لتقديم عمل تاريخي ضخم.

موعد عرض قيامة عثمان

كان موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الأول يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث بدأ المسلسل يوم 20 نوفمبر 2019، وانتهى الموسم الأولى في 24 يونيو 2020، أما توقيت إذاعة الموسم الثاني كان يوم الأربعاء أيضًا من كل أسبوع، وبدأ العرض يوم 7 أكتوبر 2020، وانتهى يوم 23 يونيو 2021، فيما سينطلق الموسم الثالث من مسلسل قيامة عثمان مطلع أكتوبر المقبل كما أعلنت الشركة المنتجة من قبل.

وتقوم قناة اليرموك بعرض أحداث مسلسل عثمان كل يوم خميس في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تكون الإعادة ظهر يوم الجمعة أسبوعياً.

وبات ينتظر مشاهدة الموسم الجديد من مسلسل عثمان بشغف كبير من جانب المتابعين لهذا العمل الدرامي التركي التاريخي.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1474