العب يا جامد – لورديانة سحرت العقول بفيديو رقص بلدي

بيروت - ثريا شاهين - – شاركت الراقصة لورديانة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانة فى الفيديو وهى ترقص على أنغام مهرجان “مهرجان ادلعي يا موزه” لنجم المهرجانات حسن شاكوش.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانة البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.

وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل لذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها

