تركيا: حرائق الغابات كارثة وطنية 

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حرائق الغابات المستمرة في البلاد بأنها "كارثة وطنية".
وكتب قالين على "تويتر" يوم الخميس، أن "حرائق الغابات هي كارثة وطنية. وتبذل كافة أجهزتنا بالتنسيق في ما بينها جهودا حثيثة لمحاربتها".
وأَضاف أن النيابة العامة التركية تدرس حاليا أسباب الحرائق.
يذكر أن حرائق الغابات اجتاحت محافظات أنطاليا وأضنة ومرسين في جنوب البلاد، وقد بدأ إخلاء الفنادق في بعض المناطق السياحية.
وأسفرت الحرائق عن مصرع ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة أكثر من 180 آخرين.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستحشد كافة الطاقات للسيطرة على حرائق الغابات، وإخمادها بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن.
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