اليونان تعرض على تركيا المساعدة في إخماد حرائق الغابات 

أعربت اليونان عن استعدادها لمساعدة تركيا في إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق تركية مختلفة.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن ديندياس عرض على تشاووش أوغلو المساعدة في حال لزم الأمر، وبدوره شكر أوغلو نظيره اليوناني على هذا العرض.
وفي وقت سابق من الخميس أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" مصرع 3 مواطنين جراء الحرائق وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، يخضع 51 منهم للعلاج.
وصباح اليوم قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي إنه تمت السيطرة على 31 حريقا اندلعت في عموم البلاد وأن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على 10 حرائق أخرى.
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