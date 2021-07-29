فيديوجراف - افتتاح أول شاطئ عام بالعلمين الجديدة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - تشهد منطقة الساحل الشمالى افتتاح أول شاطئ "عام" للمواطنين خلال أيام داخل مدينة العلمين الجديدة، التى تمثل بوابة مصر على إفريقيا، بالإضافة إلى أن الساحل الشمالى الغربى يشهد تطورا كبيرا بعد قرار ضمه لهيئة المجتمعات العمرانية.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن المشروع، حيث إن الشاطىء يبلغ طوله 14 كيلو مترًا والمرحلة الأولى منه 7 كيلو مترات وتم الانتهاء منها بالكامل، كما استغرق تنفيذه 12 شهرًا بتكلفة تجاوزت الـ 260 مليون جنيه. ويحتوى الشاطئ على غرف لتغيير الملابس تحت الأرض وحمامات على رأس كل كيلو، ويتضمن ممشى سياحى وحارات للدراجات ومطاعم وكافيهات وملاعب، كما يوفر فرق غطس مُدربة وفريق من اللانشات وسيارة إسعاف بكل كيلو. ويضم الشاطئ مصاطب جلوس بتصميم حديث لاستغلال التدرج الطبيعى للهضبة الجيرية، وبداخله جراج رئيسى يسع 3.000 سيارة وفوقه نوافير وشلالات وشاشات عرض، ويتواجد به فندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالى الغربى.

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